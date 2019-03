Centrodestra verso la vittoria anche in Basilicata

Basilicata - Centrodestra verso la vittoria : Corsa a quattro per la poltrona di governatore. Vito Bardi potrebbe rompere un’egemonia del centrosinistra che dura dal 1995.

Voto in Basilicata - Centrodestra verso la vittoria. Salvini fa festa : “Dopo 20 anni governo Lega” : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma secondo le prime proiezioni, diffuse da Rai2, (campione 7%) il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra con il 41,4% seguito da Trerotola (centrosinistra) 33,9%...

Comunali - Centrodestra verso la fumata bianca : 'Fra una settimana la rosa dei candidati sindaco' : Alla prossima riunione parteciperanno anche le liste civiche. Ogni movimento proporrà un nome: "Sarà scelta democratica e ampiamente condivisa" CAMPOBASSO. Elezioni Comunali, il centrodestra prova a ...

Verso le elezioni : a San Giustino Centrodestra compatto : 'la sinistra in difficoltà spara fake news' : Da quella parte politica non ci aspettavamo nulla di diVerso: questo voler mettere avanti le mani é un segno tangibile della paura che hanno PD e PSI, che del PSI Craxiano non ha neanche l'ombra, di ...

Sardegna : Solinas (Centrodestra) verso il successo e crollo M5S. Salvini : “Lega 6-0 sul Pd” : Il più prudente è lui, anche se alla conclusione dello scrutinio mancano a questo punto meno della metà dei seggi. Le proiezioni però vanno tutte in quella direzione e lo spoglio di quasi mille sezioni su 1840 mostrano che Christian Solinas (segretario del Partito sardo d’azione e senatore della Lega) è a un passo dal diventare nuovo governatore d...

Primarie del Centrodestra a Bari - Di Rella verso la vittoria con il 51% : "Insieme per battere Decaro" : Quasi 14mila i votanti: con oltre il 25 per cento delle schede scrutinate, emerge un vantaggio netto dell'ex Pd sostenuto ora da Forza Italia e Olivieri, seguito da Romito (Lega) al 31,11 e Melchiorre (Fratelli d'Italia) al 18,20

Abruzzo - Centrodestra verso vittoria regionali : Marsilio al 48 - 7% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse