Salvini alza un muro e Di Maio la pensa come lui | Ius soli? Non se ne parla

Salvini alza il muro anti-Ong : "Direttiva per fermare azioni illegali" : Salvini è pronto allo scontro frontale con le Ong. I mesi passano, gli sbarchi si riducono, ma le organizzazioni umanitarie continuano a pattugliare le acque di fronte alla Libia. Sabato la Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans è partita da Palermo e neppure 48 ore dopo ha già "incrociato" un'imbarcazione con 50 migranti, li ha caricati a bordo e ora punta verso Lampedusa per chiedere a Roma l'indicazione di un porto sicuro di sbarco.Non sarà ...

Flat tax - Salvini alza la sfida : ‘Va estesa a famiglie’. Di Maio : no promesse alla Berlusconi : Nuovo fronte nel governo. Di Maio: ci accorderemo, ma no a promesse alla Berlusconi. Siri (Lega): nell’ultima versione vale 13 miliardi (ma per il Tesoro ne costerebbe 59)

Salvini incalza i 5 Stelle "Sì alle opere e cantieri" Di Maio : "Basta attacchi" : C'è bisogno di viaggiare, di collegarsi con il resto del mondo. Solo con i no non si va da nessuna parte, occorre dire dei sì perché altrimenti rimaniamo fermi'. Poi ha assicurato che il decreto ...

Migranti - Nordio difende Salvini : 'In Italia tanta ipocrisia - era doveroso alzare la voce' : Carlo Nordio è un magistrato che, nel corso della sua carriera, ha svolto il proprio ruolo nell'ambito di inchieste storiche come "Mani pulite". Il suo può essere considerato un parere autorevole anche in merito alla situazione politica del Paese, tenendo ben presente che il suo impegno è sempre stato quello di restare fuori da un mondo che, invece, ha ingolosito diversi suoi colleghi. Particolarmente interessante risulta il punto di vista ...

Gli anarchici ora alzano il tiro : "Salvini muori male" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ancora oggetto di minacce sui muri delle città italiane. E sempre con la firma degli anarchici. Ieri, su un muro di mattoni a Parma è apparsa l'inquietante scritta "Spara a Salvini e mira bene".Il leader della Lega ha commentato con: "Sono indignato per questa istigazione alla violenza, ovviamente non mi fanno paura e mi aspetto condanna da tutto il mondo della politica, della cultura e dell"informazione. ...

Di Maio alza il tiro contro Salvini - da latte a nucleare : Roma, 22 feb., askanews, - Lo attacca sul latte, lo attacca sul nucleare, lo attacca sulla coalizione con cui si presenta in Sardegna. Luigi Di Maio alza il tiro sull'alleato di governo Matteo Salvini,...

Salvini non riesce ad alzare il prezzo del latte a un euro. I pastori resistono : "Sono dei miserabili. La lotta non si ferma" : Alle cinque del pomeriggio i pastori radunati a Thiesi accendono il fuoco e preparano gli spiedi per arrostire i capretti e le pecore davanti al caseificio Pinna, il più grande dell'isola presidiato giorno e notte. "Questo significa che la serata sarà lunga", Paola sospira mentre guarda il cellulare in attesa che il marito Gianuario Falchi, al tavolo con Matteo Salvini e gli industriali, le comunichi una buona notizia da Roma e ...

Salvini guarda la puntata di 'Montalbano' sui migranti - si alza un polverone sui social : Tra i telespettatori appassionati per il ritorno di Montalbano in tv, c'è anche il vicepremier. Ma il suo tweet scatena le...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni alza la testa : "Io contro gli sciacalli". Parla di Striscia e di Salvini? : "Sarò il parafulmine contro sciacalli". Claudio Baglioni, il giorno dopo il debutto del Festival di Sanremo, in conferenza stampa manda un messaggio indiretto a Matteo Salvini e Antonio Ricci, le persone che più lo hanno bombardato per motivi differenti in queste ultime settimane. Con il leader dell

Salvini alza il livello dello scontro sulla Tav. Venerdì va a visitare i cantieri - ad accoglierlo la società Telt : Dossier contro dossier. Tabelle e numeri gli uni contro gli altri. Fino ad arrivare alla massima provocazione. Quando il commissario di governo alla Tav Paolo Foietta accusa il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli di non essere mai stato sui cantieri dell'Alta velocità, Matteo Salvini annuncia la sua visita a Chiomonte, dove è stata scavata la galleria che servirà come accesso per il tunnel di base. In pratica il ...