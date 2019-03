Mi fa orrore l' idea che ci si debba difendere a qualunque costo | anche negando

huffingtonpost

(Di domenica 24 marzo 2019) Simona Vinci sta spesso nell'ombra, e lascia – cosa rara di questi tempi – che a parlare siano i suoi libri. Fino ad adesso lo hanno fatto i romanzi – vincitori dei più importanti premi italiani, molto amati da lettori e pubblico – e adesso arriva a farloun testo alquanto anomalo per il panorama editoriale italiano. Si tratta di "Mai più sola nel bosco", appena pubblicato da Marsilio nella collana Passaparola, nella quale agli scrittori viene domandato di raccontare i propri autori del cuore, quelli che li hanno accompagnati nel tempo o che hanno avuto un ruolo importante nella loro formazione. Un po' a sorpresa – ma non troppo per i suoi lettori fidati, che l'hanno conosciuta fin dal 1997 con l'esordio "Dei bambini non si sa niente" -, Vinci ha scelto di scortare il lettore in un mondo che è specchio continuo (della ...

