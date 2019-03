La Thailandia non è ancora pronta a dire addio al regime militare

Superbike Thailandia La Ducati non si ferma : Bautista sa solo vincere : Il campione del mondo deve accontentarsi per l'ennesima volta del secondo gradino del podio, come Lowes porta a casa tre bronzi. Le emozioni più forti le regalano il pacchetto per il cucchiaio di ...

Thailandia - non vuole badare al figlio di un anno : lo lega al passeggino e lo getta in mare : Quella che avrebbe dovuto essere una vacanza si è trasformata in tragedia, quando a in un impeto d’ira il 52enne giordano Wael Nabil Salman Zureikat ha legato le gambe del proprio figlio al passeggino, per poi gettarlo in mare. "È colpa di mia moglie: è uscita fuori per locali e mi ha lasciato solo con lui" ha poi confessato.Continua a leggere