Diecimila battute per un bacio (non dato) : Questo brano è tratto da, "Con gli occhi di un terzino sinistro", Emersioni, di Fabio Luppino in libreria dal prossimo 4 aprile.«Cercami», mi aveva detto. Non appena entrato in campo, prima della foto, guardavo in continuazione sulla sinistra, dove c'erano le spoglie ed essenziali gradinate. Non c'era, ma sarebbe arrivata. «Cercami, guardami, sorridimi, prendimi». Quante volte me lo aveva detto senza parlare, ...