Ciclismo | questa Milano-Sanremo è stata abbastanza brutta

(Di domenica 24 marzo 2019) daUna giornata molto bella per una corsa: scivolata per sei ore e mezza senza emozioni sino alla dirittura finale di via Roma. Sotto un sole tiepido, un cielo azzurro e per compagni di strada i profumi della fioritura precoce, la centodecimavinta da un francese guascone e talentuoso che ha un nome da moschettiere: Julian Alaphilippe. Un successo annunciato: arriva due settimane dopo la sua vittoria nella suggestiva e faticosa Strade Bianche e pochi giorni dopo uno sprint vinto alla Tirreno-Adriatica che dellaè la palestra per affinare la forma (se è a buon punto). Insomma, ha primeggiato il favorito di quest’inizio di stagione.Non se ne abbiano i sovranisti di casa nostra: mentre sto scrivendo riecheggiano a due passi dal teatro Ariston – il tempio del Festival della canzone “prima gli italiani” – le irruenti ...

