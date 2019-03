Chiesa | sondaggio di altre due grandi d' Europa

sport.virgilio

(Di domenica 24 marzo 2019) Si profila all'orizzonte un'asta stellare per Federico. Secondo quanto riporta La Repubblica, oltre alle solite Juventus, Inter e Roma si sarebbero fatte avanti dall'estero Liverpool e Bayern ...

ricky_schiavon : Quasi il 40% ha votato Milinkovic Savic che vince il sondaggio. Da notare come solo per meno di 3 su 10 l'ala veloc… - RRInternational : Sondaggio: Esercito e Chiesa, le istituzioni nazionali di cui i romeni si fidano di più/ Romania – USA - Israele: l… - Lo_statistico : @_LuigiJMC Ma non è questo il punto, leggere sotto un sondaggio che chi sceglie Chiesa (21 anni) è ritardato è appu… -