Toro | Vergine e Capricorno | primavera in armonia per i segni di terra

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Laè appena iniziata e idiescono finalmente dal loro letargo. L'amore, la salute, il lavoro: tre aspetti della vita lasciati ad incubare, ora tornano a fiorire.'premiato' da Saturno: tendete a capire molto in fretta quel che vi accade intorno e non vi sarà difficile adattarvi alle diverse circostanze. Sono gli altri che non vogliono saperne. Un nato nel segno della Bilancia, probabilmente maschio, ha in mente di creare scompiglio e non sarà facendogli muro che risolverete la situazione. È un errore già commesso in passato, fate tesoro dell’esperienza. Una personalità duttile e lungimirante è sempre attenta a perseguire una strategia e solo grazie a una sapiente pianificazione riuscirete nel vostro obiettivo. In questi giorni non è il caso di improvvisare e nulla andrà lasciato al caso. Saturno nelè prudente e tenace e, trovandosi nel suo ...

monicaamarillis : #Luna in Scorpione dal 23 marzo h. 3:16 al 25 marzo 2019, ore 7:06. #Pesci #Cancro #Capricorno #Vergine #Scorpione… - yanansluv : non per essere me ma. mattia esprime soft Big Dick Energy. secondo me è o toro o vergi… - eleuterioweb : . La settimana secondo l'amico Astrologo Giovanni Rendini... ;) -