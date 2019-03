Siria | cade l’ultima roccaforte dell’Isis «Spazzato via lo stato del Califfo»

Siria - Baghuz liberata dai curdi : cade ultima roccaforte Isis : È caduta l'ultima roccaforte del sedicente Stato Islamico in Siria. Le Forze democratiche Siriane (Sdf) sono riuscite a riprendere il controllo di Baghuz, mettendo così fine a 5 anni di guerra. Ad annunciare la notizia è stato Mustafa Bali, portavoce delle Sdf, attraverso twitter: "Le Forze democratiche Siriane dichiarano la totale eliminazione del cosiddetto califfato e la sconfitta territoriale al 100 per cento dell'Isis. In ...

Cade l’ultima roccaforte dell’Isis in Siria - è la fine del Califfato : Baghuz è libera. l’ultima roccaforte dello Stato Islamico in Siria è stata liberata. A dirlo è stato il portavoce delle Forze democratiche Siriane (Sdf), le milizie curde appoggiate dagli Stati Uniti, Mustafa Bali, che su Twitter scrive: «Dichiariamo la totale eliminazione del cosiddetto Califfato e la sconfitta territoriale al 100 per cento dell’Isis. In questo giorno unico, commemoriamo migliaia di martiri i cui sforzi hanno reso ...

Cade l’ultima roccaforte dell’Isis in Siria : I combattenti curdi dello YPG, per il quale si era arruolato anche l'italiano Lorenzo Orsetti, hanno sconfitto l'Isis e liberato anche la sua ultima roccaforte in Siria, la città di Baghuz.Continua a leggere

Isis - cade anche l’ultima roccaforte in Siria : “È la fine del Califfato - sconfitto al 100%. Momento storico” : anche l’ultima roccaforte dello Stato Islamico in Siria, Baghuz, è stata liberata. L’annuncio arriva dalle Forze democratiche Siriane (Sdf) che tramite il loro portavoce Mustafa Bali hanno dichiarato la liberazione della cittadina Siriana, caduta nelle mani del sedicente Stato Islamico nel 2013. “Le Forze democratiche Siriane dichiarano la totale eliminazione del cosiddetto Califfato e la sconfitta territoriale al 100% ...

Siria - cade l'ultima roccaforte dell'Isis : liberata Baghuz : cade l'ultima roccaforte dell' Isis in Siria : liberata Baghuz . l'ultima roccaforte dello Stato Islamico in Siria, Baghuz, è stata liberata. Lo ha annunciato Mustafa Bali, portavoce delle Forse ...