Polizia contro il caporalato un arresto e una denuncia a Vittoria VIDEO

Polizia Stradale - 'Speed Marathon' per controllare i limiti di velocità : ... con l'obiettivo di dimezzare il numero di decessi da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo. Speed Marathon, cosa è il Tispol II Network Europeo delle ...

Posto di blocco 2019 : Carabinieri e Polizia - cosa controllano e come agire : Posto di blocco 2019: Carabinieri e Polizia, cosa controllano e come agire cosa fare al Posto di blocco Il Posto di blocco è una delle operazioni di Polizia stradale più comunemente utilizzate dalle autorità preposte al controllo della circolazione stradale. Posto di blocco 2019: sempre meglio fermarsi A meno che non si venga fermati per un motivo specifico – si procede con le luci spente di notte oppure si ricercano una o più persone ...

Polizia - arrestato uno spacciatore nigeriano - controlli anche nella movida : TERNI - E' un nigeriano richiedente asilo, l'arrestato di venerdì pomeriggio dalla Polizia di Stato; è stato fermato alla stazione ferroviaria durante i controlli straordinari del territorio, messi in ...

Olanda - spari contro i passeggeri di un tram a Utrecht : diversi feriti. La Polizia : “Valutiamo movente terroristico” : Sono diversi le persone ferite in una sparatoria avvenuta questa mattina, alle 10.45, nella città di Utrecht in Olanda. Lo scrivono i media olandesi ed è quanto si legge sull’account Twitter della polizia. Sul posto è arrivata l’unità antiterrorismo e l’area è stata chiusa. Gli investigatori informano che è stata aperta un’indagine e tra le ipotesi c’è che l’attacco sia di natura terroristica. Il tram si trova nella ...

Imperia - perseguita la ex pedinandola e controllandole il telefono : 48enne ammonito formalmente dalla Polizia/I dettagli : Oltre alla valenza informativa e di sensibilizzazione sul fenomeno attraverso gli incontri nelle scuole, le manifestazioni, gli spettacoli teatrali e i convegni, gli obiettivi da perseguire sono ...

Contraffazione : De Corato - 'potenziare controlli Polizia annonaria' : Milano, 16 mar. (AdnKronos) - "Per evitare i danni della Contraffazione, dobbiamo potenziare la funzione i poteri di controllo della polizia annonaria, che ha fra i suoi obiettivi proprio i controlli preventivi e sanzionatori per evitare la concorrenza sleale e il non rispetto delle regole, soprattu

Ferla - legalità : oggi l'incontro della Polizia con gli alunni dell'Istituto Comprensivo 'Valle dell'Anapo' : I Poliziotti sono stati ricevuti dal Dirigente Scolastico Daniela Frittitta , dal corpo docente e dagli alunni con i quali hanno affrontato tematiche legate al mondo del web e delle piattaforme ...

Follia Defrel - sfugge a controllo di Polizia e si schianta con l'auto : Roma, 11 mar., askanews, - Notte da dimenticare per Gregoire Defrel a Genova. Come riporta la Gazzetta dello sport, l'attaccante della Sampdoria è uscito illeso da un incidente con la propria auto, una Mercedes C63 S Amg. Il giocatore francese, per evitare un controllo della polizia ha perso il controllo ...

USA - nuove presunte prove contro R.Kelly : consegnati alcuni video alla Polizia : Nessuna tregua per il rapper di Chicago R. Kelly, uscito di prigione su cauzione a fine febbraio. Un uomo americano ha affermato di aver trovato una videocassetta che presumibilmente mostra il cantante "abusare di ragazze afroamericane minorenni". A rivelarlo ai giornalisti, Gary Dennis, un lavoratore presso una casa di cura. L’uomo ha dichiarato di aver consegnato il nastro alle autorità dopo averlo scoperto a casa sua. Si aggrava così la ...

Defrel fugge al controllo della Polizia e si schianta in Mercedes : il calciatore era ubriaco : fugge alla polizia e si schianta con la sua auto . Gregoire Defrel , attaccante della Sampdoria, si è dato alla fuga per le strade di Genova per cercare di sfuggire a un controllo della polizia ma si ...

Sondrio - controlli della Polizia di Stato sulle strade : raffica di patenti ritirate : Sondrio, 11 marzo 2019 - raffica di patenti ritirate durante i servizi di controllo antidroga e alcol della Polizia di Stato in provincia di Sondrio . Nella notte tra sabato e domenica pattuglie della ...

