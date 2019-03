Peterloo film al cinema | cast | recensione | curiosità

cubemagazine

(Di sabato 23 marzo 2019)è uno deialda giovedì 21 marzo 2019. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEal: scheda eGENERE: Drammatico, Storico ANNO: 2018 REGIA: Mike Leigh: Rory Kinnear, Maxine Peake, Neil Bell, Pearce Quigley, Philip Jackson, Vincent Franklin, Robert Wilfort, Karl Johnson, Tim McInnerny, Sam Troughton, Roger Sloman, Kenneth Hadley, Lizzy McInnerny, Alastair Mackenzie DURATA: 154 Minutial: trama Il giovane trombettiere Joseph sopravvive miracolosamente alla sanguinosa battaglia di Waterloo e torna a casa, a Manchester, dalla sua famiglia di umili operai. Ma un’altra battaglia si prepara da quelle parti: quella del popolo inglese del dopoguerra, ridotto alla fame dalla disoccupazione e dalla tassa ...

PieroVerani : RT @_Cinemaniaci: Sui film in uscita questo weekend Paolo Mereghetti non ha dubbi. - news_toscana : Spazio Alfieri: il regista Mike Leigh #1819 #esclsuiva #film #firenze #inghilterra #massacro #mikeleigh #peterloo - egitto86 : RT @Corriere: Da «Peterloo» a «Instant Family», 17 film da non perdere per il fine settimana -