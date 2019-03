ESCLUSIVA – Reggina-Catania | Franco Colomba a CalcioWeb | l’analisi del match | un

calcioweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) Si avvicina sempre di più la partita valida per il campionato di Serie C, in campotra due big del calcio del Sud e abituate a palcoscenici ben più importanti. Obiettivi diversi per le due squadre, il club amaranto è alla ricerca di punti per la qualificazione ai playoff, i siciliani invece non si nascondono e puntano il primo posto della classifica al momento occupato dalla Juve Stabia. Entrambe le squadre nelle ultime settimane hanno cambiato allenatore con risultati però diversi, lasi è affidata a Drago, ila Novellino. Abbiamo contattato il tecnico, in passato protagonista sulla panchina dellaanche in Serie A, ecco le dichiarazioni ai microfoni diLaPresse/Valter Parisotto “Mi aspetto undi interessi opposti, lavuole uscire da un momento difficile, ilinvece lotta per il ...

