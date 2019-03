scuolainforma

(Di sabato 23 marzo 2019) Da oggi 23 Marzo riparte un importante progetto per la: ‘My Story’. Un progetto promosso dall’Associazione italianaper dare voce ai giovani dislessici.Nel corso dell’anno sono previsti una serie di incontri con protagonisti ragazzi dislessici. Un’importante esperienza per coinvolgere ragazzi e bambini, al fine di sensibilizzarli su argomenti importanti quali l’inclusione sociale e scolastica.: gli incontri diE’ importante dare voce ai milioni di giovani dislessici presenti in Italia, in quanto la conoscenza di tale realtà può costituire uno stimolo propositivo per tutti i ragazzi, con una identità ancora in costruzione. Gli incontri disono previsti fino al mese di maggio. Poi pausa. In seguito, ci sarà un secondo tour da ottobre a dicembre.Le città coinvolte sono le seguenti: Rovigo ...

scuolainforma : Dislessia: torna MyStory 2019, in nome della sensibilizzazione -