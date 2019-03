Banche e risparmiatori | Salvini si scaglia contro UE e Tria | ' Mi sono rotto le p '

Banche - Paragone (M5s) : “Il silenzio di Tria sul fondo truffati è imbarazzante. Io e i risparmiatori vogliamo una risposta” : “Se qualcuno sì è dimenticato dei risparmiatori, io no! C’è un silenzio sempre più imbarazzante da parte del ministro Tria sul fondo per i truffati dalle Banche. Adesso basta”. Così il senatore M5s Gianluigi Paragone, presidente designato dal M5s a presiedere la Commissione di inchiesta sulle Banche, in un post in cui reclama: “Io e i risparmiatori vogliamo sapere a che punto siamo con i decreti ...

Banche : ex risparmiatori - incontro urgente con la Commissaria Ue : Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - "Pregiatissima, chiediamo, come risparmiatori delle Banche liquidate, un incontro in delegazione per parlare dei nostri risparmi rubati e della tragedia sociale diffusa che ci ha colpito a causa della situazione creata dalle Banche liquidate da norme affrettate e da inf

Truffati Banche - la commissaria Vestager : “Ue favorevole a fondo ristoro dei risparmiatori ma vigiliamo su aiuti di Stato e attendiamo chiarimenti dall’Italia” : In merito ai risparmiatori Truffati dalle banche “abbiamo dei precedenti per riuscire ad assicurare il loro ristoro per motivi di giustizia sociale. Abbiamo inviato una lettera per conoscere meglio quali siano le idee del governo italiano in tal senso, siamo in attesa di ricevere queste informazioni e siamo favorevoli al fatto che si possa portare avanti la creazione del fondo ristoro risparmiatori”. A rivendicarlo la commissaria ...

Parte la commissione d'inchiesta sulle Banche. Ma i risparmiatori aspettano ancora i rimborsi : Così, al tavolo del presidente del Consiglio Conte, oggi sono arrivati i vicepremier, il ministro dell'Economia Tria e i suoi vice-ministri. I documenti da firmare sono fermi al momento proprio al ...

Banche : vertice di governo - rimborsi veloci per i risparmiatori : Focus sull'allargamento degli aventi diritto e sull'innalzamento al 95% del limite massimo rimborsabile. Non più un giudice ma una speciale commissione valuterà se si abbia diritto al risarcimento

Banche : FdI Veneto - governo tuteli i risparmiatori traditi (2) : (AdnKronos) - "Il Ministro dell’Economia e delle Finanze si è impegnato a emanare un decreto attuativo dalla cui bozza parrebbe che, lungi dal superare il cosiddetto misseling (la cosiddetta vendita sconsiderata delle azioni della banca ai clienti senza che gli stessi siano stati dapprima adeguatame

Banche : FdI Veneto - governo tuteli i risparmiatori traditi : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - “Il Consiglio regionale del Veneto impegna la Giunta regionale innanzitutto a sollecitare il governo nazionale a inserire nel decreto attuativo di prossima emanazione il diritto di accedere alle richieste di indennizzo per tutti i risparmiatori che hanno acquistato o c

Banche : associazione ex risparmiatori - ministro Tria emani decreti attuativi (2) : (AdnKronos) - "Ora io, per loro conto, ho il dovere di chiederle di emanare il prima possibile i decreti attuativi, in linea con la Legge di Bilancio approvata, anche aldilà dei dubbi che la stessa Europa potrebbe porre, perché, Signor ministro, è arrivato per noi e per questo paese il momento di fa

Banche : associazione ex risparmiatori - ministro Tria emani decreti attuativi : Vicenza, 25 feb. (AdnKronos) - "Sig. ministro, Le chiedo formalmente di emanare il più rapidamente possibile i due decreti attuativi che ci riguardano, tenendo conto però delle osservazioni fatte dalle associazioni di risparmiatori, in modo da non lasciare indietro nessuno. Abbiamo infatti evidenzia

Inflazione al 2% - i risparmiatori snobbano le Banche e puntano su nuovi strumenti per investire : L'economia, fondamentalmente, si riduce a queste semplici verità fattuali. Nuove forme di investimento dei risparmi Ad ogni modo, il risparmiatore ha buon gioco se, anziché tenere i soldi sotto al ...

Banche - la nuova minaccia per i risparmiatori truffati dai 6 istituti saltati : il fondo potrebbe non bastare : Una nuova minaccia incombe sugli oltre 300mila azionisti di Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Etruria, Marche, cariferrara e Carichieti, oltre che sugli obbligazionisti delle sei Banche saltate. E' la bozza del decreto attuativo sugli indennizzi che tra gli "aventi diritto" ai rimborsi (30% del val

“Truffa sulla vendita di diamanti ai risparmiatori” - inchiesta della Finanza : anche cinque Banche indagate : Il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 700 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta su una presunta truffa sulla vendita di diamanti a investitori e risparmiatori. Indagine coordinata dall’aggiunto Riccardo Targetti e dal pm Grazia Colacicco, nella quale risultano indagate per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti ...

Banche - Boschi : “Risposta al Governo viene da fischi dei risparmiatori veneti a Di Maio e Salvini” : “Risposta a Governo viene da fischi dei risparmiatori a Di Maio e Salvini“. Così Maria Elena Boschi intervistata a margine della presentazione del libro dell’ex vicepresidente del Consiglio, Matteo Renzi, a Firenze (Immagini Italia7) L'articolo Banche, Boschi: “Risposta al Governo viene da fischi dei risparmiatori veneti a Di Maio e Salvini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Banche - i timori dei risparmiatori truffati : rimborsi non automatici : ... è proprio su questa presunzione giuridica che puntano il dito le associazioni dei risparmiatori, che entro domani dovranno far pervenire al ministero dell'Economia le osservazioni sul primo decreto ...