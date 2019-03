Tencent da inizio alla closed beta per il suo servizio di cloud gaming

eurogamer

(Di venerdì 22 marzo 2019) L'argomento del momento, in ambito videoludico, è ilin streaming, enon rimane a guardare.Il colosso asiatico dell'intrattenimento digitale ha infatti annunciato l'delladel suodi, in parole povere un nuovo concorrente che si immette del crescente mercato delin streaming, riporta Technode.Ildi Tencdent si chiama "Start", e per parteciparechiusa gli utenti asiatici dovranno far richiesta per specifici posti numerati tramite il sito web di. Per ora la partecipazione è riservata agli utenti delle provincie di Guangdong e Shanghai, ma non è detto che anche qualcun'altro possa essere pescato per provare ilLeggi altro...

