STAR TREK | DISCOVERY - Recensione 2x09 Project Daedalus

(Di venerdì 22 marzo 2019) La seconda stagione diprosegue con un nono episodio che porta risvolti importanti nella vicenda centrale, fino ad arrivare a una spiacevole dipartita fra i membri dell'equipaggio delladurante una missione pericolosa. "" è un titolo che già di per se' fa riflettere ikiani, dato che il nomenon è affatto nuovo per loro; per chi non lo sapesse, "" è un episodio della quarta stagione di: Enterprise, incentrato sull'inventore del teletrasporto Emory Erickson, il cui nome appare anche nella sigla di apertura di questa stagione di, forse non a caso. Diretto da Jonathan Frakes (che in questa stagione ha curato "New Eden") e scritto da Michelle Paradise (The Originals, nonchè nuova showrunner per la prossima stagione di), l'episodio porterà i nostri protagonisti a scoprire un'agghiacciante verità ...

