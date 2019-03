Se William e Harry fossero i veri rivali a corte?

E se a non andare d’accordo fossero William e Harry? : William e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryChe William e Harry d’Inghilterra abbiano personalità diverse, lo racconta la loro storia. Il primogenito è da sempre considerato rigoroso e inflessibile, qualità perfette per un ...

L'indiscrezione : "Lady Diana avrebbe voluto Harry sul trono e non William" : Angela Levin giornalista e biografa esperta della royal family ha dato alle stampe il suo ultimo volume Harry: A Biography of a Prince, tra le cui pagine rivela quelle che erano alcune delle volontà ...

Lady Diana : “Harry più adatto a fare il Re di William” : Kensington Palace pronto a tremare? Le rivelazioni della biografa Angela Levin sul principe Harry potrebbero creare qualche malcontento e deludere soprattutto William. Perché? Già mesi fa la biografa aveva messo in dubbio la capacità di William di fare il Re: secondo il suo parere il primogenito di Carlo e Diana sarebbe incapace sostenere troppe responsabilità. Adesso Levin rincara la dose aggiungendo che sarebbe stata proprio Diana nelle sue ...

“William no - Harry sì”. Lady D - solo ora spuntano le sue ultime (pesanti) parole : William non deve fare il Re, meglio Harry: solo ora escono fuori le volontà di Lady Diana sul futuro dei suoi due figli. Ma perché la principessa Diana non voleva che il suo primogenito diventasse re e preferiva Harry? La biografia di Angela Levin sul principe Harry potrebbe creare non pochi malcontenti a Kensigton Palace: l’esperta di royal family, che mesi aveva messo in dubbio le capacità di William di portare sulle proprie spalle la ...

Non Kate e Meghan : sarebbero i principi William e Harry ad aver litigato : Plot twist The post Non Kate e Meghan: sarebbero i principi William e Harry ad aver litigato appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle e Harry trasferiscono gli uffici lontano da Kate Middleton e William : Il Principe Harry e Meghan Markle si allontanano da William e Kate Middleton. I loro uffici non saranno più a Kensington Palace, per volere della Regina. Dopo il susseguirsi di voci per settimane, l’annuncio è infine giunto. I Principi William e Harry separeranno in via definitiva i propri uffici. Per la precisione sarà il secondogenito a traslocare, dicendo addio a Kesington Palace. Lo stesso avverrà, di conseguenza, per sua moglie Meghan ...

Così William ed Harry si "dividono" : Il Principe William ha chiamato il nonno , il duca di Edimburgo e marito della Regina Elisabetta, per un consiglio sulla decisione di dividere la sua casa dal Principe Harry. Ha telefonato al duca ...

Il Principe William e Harry sempre più distanti : ora dividono anche il loro ufficio : Sembrava che la Famiglia Reale inglese avesse deciso di fare fronte comune per combattere haters e troll sul web che in questi mesi stanno attaccando a ritmo serrato i Windsor e, soprattutto Kate ...

William ed Harry si separano. Ma la rivalità tra Kate e Meghan non c'entra - quasi - niente : Uno è destinato al trono, secondo in linea di successione dopo il principe Carlo che nonostante sia il p iù longevo erede al trono del mondo è possibile che a indossare la corona non arrivi mai. ...

Kate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per Carlo

William e Harry - è di nuovo gelo dopo le tensioni tra Kate e Meghan : Non si vedono né si sentono da qualche tempo, e non era mai successo prima: è gelo totale tra il principe William e il fratello Harry, a causa delle tensioni che da tempo corrono tra le...

Kate Middleton e Meghan Markle - nuovo scontro : William ed Harry si dividono lo staff : Tra Kate Middleton e Meghan Markle la tensione si taglia col coltello ed è di nuovo guerra, così come tra i principi William ed Harry. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, sembra che tra i due fratelli non corra più quel rapporto sereno e di mutuo soccorso che li aveva contraddistinti in passato. (De)merito delle neospose, borghesi e disposte a tanti sacrifici pur di ottenere un titolo, e incapaci di andare d'accordo, secondo quanto ...

Harry e William sempre più lontani : dividono anche lo staff per non far litigare le mogli Meghan e Kate : Dopo le residenze, i principi William e Harry dividono anche lo staff. Fino a ieri infatti, i due fratelli hanno sempre avuto un’unica corte, fatta di pubbliche relazioni, addetti alla sicurezza e servitori. Il Sunday Times ha rivelato infatti che nelle prossime settimane i collaboratori comuni, a cominciare dai responsabili della comunicazione, i portavoce che gestiscono l’immagine mediatica, verranno divisi per soddisfare meglio le diverse ...

Meghan Markle - William ed Harry separano lo staff della comunicazione : cosa c'è dietro : Soli è meglio, soprattutto se la tensione è alle stelle. Diversamente da quanto riportano i portavoce di corte, tra Meghan Markle e Kate Middleton i rapporti sono tutt'altro che migliorati. L'astio tra le due cognate si è riversato pure sui due fratelli, i principi William ed Harry che, pur di non c