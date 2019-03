Samira scomparsa da 17 anni | i carabinieri cercano tracce dei resti nella casa del marito

Samira Sbiaa scomparsa 17 anni fa - i cani trovano una traccia nel garage del marito : Le ricerche di Samira Sbiaa, la donna di origine marocchina scomparsa 17 anni fa da Settimo Torinese, sono riprese stamattina nella casa dell'ex marito Salvatore Caruso. L'uomo, oggi...

Scomparsa 17 anni fa - indagato per omicidio il marito di Samira : “La teneva segregata in casa” : I carabinieri guidati da cani specializzati stanno cercando il corpo di Samira, Scomparsa da 17 anni, nel perimetro dell'abitazione di Salvatore Caruso, all'epoca suo marito. L'uomo, oggi indagato per l'omicidio di sua moglie, non ne denuciò mai la Scomparsa. "La costringeva a vivere segregata in casa" ha detto la sorella di Samira, che insieme agli altri parenti è riuscita a far aprire un'inchiesta.Continua a leggere

