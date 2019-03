Omicidio Marianna Manduca, tribunale annulla risarcimento ai tre figli (Di venerdì 22 marzo 2019) Omicidio Marianna Manduca, tribunale annulla risarcimento ai tre figli



La Corte d'appello di Messina cancella i 259.200 euro che, nel 2017, i giudici di primo grado avevano riconosciuto ai figli della donna uccisa dal coniuge. Lo aveva denunciato 12 volte. Ne dà notizia la deputata di FI Mara Carfagna, che si dice "incredula e indignata"







Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 22 marzo 2019)ai treLa Corte d'appello di Messina cancella i 259.200 euro che, nel 2017, i giudici di primo grado avevano riconosciuto aidella donna uccisa dal coniuge. Lo aveva denunciato 12 volte. Ne dà notizia la deputata di FI Mara Carfagna, che si dice "incredula e indignata"Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

zazoomblog : Omicidio Marianna Manduca tribunale annulla il risarcimento ai tre figli minorenni - Sky TG24 - - #Omicidio… - TgrSicilia : La Corte d'Appello di Messina ha ribaltato la sentenza di primo grado. I figli di Marianna Manduca, la donna uccisa… - copymanle : Allora scrivete pure in motivazione che denunciare mariti, conviventi e fidanzati - o ex - per percosse e minacce d… -