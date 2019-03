Mbappé nel mirino del Real

Quagliarella nell’Olimpo dei marcatori Uefa dietro a Messi e Mbappé : Fabio Quagliarella risulta il terzo miglior marcatore dei cinque maggiori campionati Uefa, secondo solo a campioni come Lionel Messi, 29 reti segnate quest’anno con il Barcellona in Liga spagnola, e Kylian Mbappé, 26 goal in Ligue 1 con la maglia del Paris Saint-Germain. Il bomber blucerchiato con i suoi 21 gol in campionato ha fatto meglio di campioni quali Cristiano Ronaldo, 19 reti in campionato con la Juventus, Luis Suarez, ...

Mbappè-Juventus ora si può! Griezmann la chiave : ecco il piano di Agnelli : Mbappè-Juventus – Il Psg è pronto a mettere a segno un nuovo colpo di calciomercato nella prossima sessione estiva. I francesi per centrare la Champions League vorrebbero portare nella Capitale Antoine Griezmann, che l’Atletico Madrid sembra disposto a cedere per una cifra vicina ai 120 milioni di euro. L’arrivo del giocatore del Colchoneros creerebbe una forte concorrenza in attacco. Mbappé, Neymar, Cavani e Griezmann, senza ...

Mbappè-Juventus - il sogno nel cassetto : cosa c’è di vero? I dettagli : MBAPPè JUVENTUS- Come evidenziato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la Juventus osserva molto attentamente l’evolversi della situazione legata a Mbappè. Un accostamento definito “fantasioso” dallo stesso Paratici nel corso delle scorse settimane, ma che potrebbe avvicinare l’attaccante del PSG alla Juventus in vista della prossima estate. Ovviamente, attualmente non esiste alcun tipo di trattativa, ...

PSG nel caos - i tifosi furiosi scrivono una lettera al club : “basta mercenari” - ma Mbappè difende la squadra : PSG ko agli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester United, la squadra francese criticatissima dai propri tifosi I tifosi del PSG sono furibondi con i calciatori e con la propria società dopo l’eliminazione prematura in Champions League. Fuori agli ottavi contro il Manchester United in modo a dir poco rocambolesco. Gli ultras hanno deciso di scrivere una lettera di protesta al club: “Siamo di nuovo lo zimbello ...

Solo Lionel Messi e Kylian Mbappé meglio di Fabio Quagliarella : Genova - Fabio Quagliarella insegue Lionel Messi e Kylian Mbappé nella corsa alla Scarpa d'Oro, il prestigioso riconoscimento che viene assegnato al miglior cannoniere europeo. L'attaccante della ...

L'altro Kylian Mbappé : ha 11 anni - gioca nel primo club di Pogba e piace al PSG : Già campione del mondo con i Bleus e due volte di Francia con Monaco e PSG , club che su di lui ha investito 180 milioni di euro per strapparlo ai monegaschi e renderlo un'icona planetaria. Non fanno ...

Psg - occhi sull'altro Mbappé : ha 11 e gioca nel primo club di Pogba : Il nome è quello giusto, dell'attaccante del momento. Il ruolo, di un illustre predecessore, pure lui campione del Mondo. Premesse che hanno attirato l'attenzione del Psg che ha messo gli occhi su un undicenne della banlieue parigina. Tale Kylian Mbappé, che gioca nel Roissy-en-Brie, il primo club di Paul Pogba ...