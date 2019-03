Inter | lungo vertice a Roma tra Marotta e Zhang Jindong

DIRETTA FIORENTINA Inter/ Streaming video e tv : nerazzurri favoriti nel lungo storico : FIORENTINA INTER si gioca per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A: segui questa partita in DIRETTA tv e in DIRETTA Streaming video.

DIRETTA ITALIA-UNGHERIA/ Risultato live 34-15 - streaming Sky : Intervallo lungo : Basket: Italia Ungheria, cronaca in DIRETTA delle qualificazioni ai Mondiali 2019. Come seguire la patita in DIRETTA streaming video.

Sicilia - erosione costa : primo Intervento lungo 80Km di litorale nel messinese : Arriverà dai detriti da anni intrappolati all’interno dei corsi d’acqua che sfociano in mare la prima contromisura per fronteggiare il fenomeno dell’erosione lungo ottanta chilometri di costa Siciliana, quella che va Patti a Tusa, e che ricade in 14 Comuni del messinese. Una voluminosa massa naturale, composta da ghiaia e sabbia, sarà rimossa e posizionata a protezione del litorale, così come è stato fatto in Olanda per ...

Roma : Intervento di decoro a Lungotevere Dante - demolite 15 baracche : Roma – E’ stato eseguito un altro importante intervento finalizzato al ripristino del decoro, lungo un’area adiacente al Lungotevere Dante, da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, Reparto Pics Pronto intervento Centro Storico e Gruppo Tintoretto, in collaborazione con il Sevizio Giardini di Roma Capitale e Ama decoro Urbano. Si e’ proceduto alla demolizione di 15 baracche ed e’ stata avviata la pulizia del ...

Intervista – Irene Grandi : «Festeggio i miei primi venticinque anni in musica con un lungo viaggio» : Irene Grandi è da sempre un’artista che ha fatto della ricerca un suo punto fermo, indipendente, trasgressiva, graffiante e sopratutto mutevole, la sua carriera musicale ha inciso un solco profondo nella musica italiana con successi senza tempo che si sviluppano in universi sonori diversi mescolati tra di loro. Oggi a venticinque anni di distanza dal suo debutto, la cantante di “In vacanza da una vita“, è tornata in coppia con ...

Modena - donna carbonizzata in auto : fermato l’ex marito dopo lungo Interrogatorio : dopo un lungo interrogatorio è stato fermato l'ex marito di Ghizlan El Hadraoui, la donna di 37 anni trovata morta ieri a Modena. Il cadavere carbonizzato era dentro un'auto parzialmente bruciata. Nessuna ammissione da parte dell'uomo, ma gli investigatori sono convinti che abbia avuto un ruolo nella morte della badante.Continua a leggere

Unicredit e rumors su fusione Internazionale : assist per comprare azioni nel lungo termine : Dal punto di vista della cronaca il comunicato di Cariverona, almeno per ora, mette una pietra sulle ipotesi in merito ad una fusione internazionale da parte di Unicredit . Dal punto di vista ...

Juventus - stop lungo per Bonucci : Interessati i legamenti : TORINO - Juventus in ansia per Loenardo Bonucci , finito ko nel match vinto 2-1 in rimonta sul campo della Lazio . Questo il bollettino medico pubblicato sul sito dei campioni d'Italia: 'Nel corso ...