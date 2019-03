Contro i raid a scuola studenti in marcia a San Vitaliano

Napoli - raid a colpi di martello Contro un bar : la gang immortalata dalle telecamere : Due raid a colpi di martello e piede di porco in meno di due settimane, con un bottino di poco inferiore ai 9mila euro. Vittima della banda, che ormai da settimane piazza colpi a ripetizione ai danni...

India - raid aereo Contro i ribelli del Kashmir in Pakistan. Uccisi 350 jihadisti : raid aereo Indiano a Balakot contro i ribelli del Kashmir pakistano. Nelle operazioni, secondo quanto riferisce l'agenzia Pti riportando alcune fonti di governo Indiano, sarebbero morti 325 militanti e 25 addestratori di Jaish-e-Mohammad (JeM, l'Esercito di Maometto). L'intervento arriva in risposta all'attentato suicida del 14 febbraio scorso rivendicato dai terroristi irredentisti islamici costato la vita a 46 soldati Indiani. Il raid ha ...

Libia : forze Usa - raid Contro al Qaeda : 1.58 Le forze Usa hanno lanciato bombe contro al-Qaeda nella città libica di Ubari. Lo ha comunicato, via Twitter il portavoce del Governo di accordo nazionale (Gna), Mohamed El Sallak. "Un sito dove si trovavano membri di al-Qaeda in un sobborgo della città di Ubari è stato bombardato mercoledì sera", ha riferito il portavoce,precisando che il raid rientra nell'ambito della "cooperazione in corso" e della "relazione strategica" tra le Libia e ...

Offensiva Contro Isis - 4 civili morti in raid aereo. Ferito fotografo italiano - sarà ricoverato a Baghdad : 14.45 Un fotografo italiano è rimasto Ferito in Siria, nella zona di Dayr az Zor, dove centinaia di miliziani dell'Isis asserragliati nell'ultimo bastione si oppongono all'avanzata delle forze filo-Usa, determinate a spazzare via lo Stato islamico dal Paese. Il fotografo Ferito si chiama Gabriele Micalizzi, 34 anni, milanese, stava documentando l'Offensiva curdo-araba, appoggiata dagli Usa, contro l'ultima sacca di resistenza dell'Isis nel ...

