Cina | Xi Jinping in visita da Mattarella | bilaterale sulla Via della Seta al Quirinale

(Di venerdì 22 marzo 2019) La bandiera cinese sul Colle ed una scorta "reale" del reggimento dei Corazzieri a cavallo hanno accolto Xi, il Presidente, e la consorte Peng Liyuan, attesi dal PresidenteRepubblica Sergioe la first daughter Laura. I due Capi di Stato si sono trattenuti in un faccia a faccia per venti minuti, mentre Lauraha accompagnato la firs lady cinese in unaal Palazzo del. Lasi è poi estesa all'incontro tra le due delegazioni.Le prime dichiarazioni dei Presidenti "La firma del Memorandum Italia-è un segno dell'attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni congiunte tra imprese italiane e imprese cinesi", afferma, che ritiene la Via"una strada a doppio senso e lungo di essa devono transitare non solo commercio ma talenti, idee, conoscenze e progetti di futuro". ...

