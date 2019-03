Bannon a Roma | la Cina è un regime rapace | fa bene Salvini a diffidare

Steve Bannon a Roma : 'Xi Jinping è qui per imporre la sua potenza' : Ma la sua economia non desta preoccupazione, spero che gli Usa riportino la Russia nella sfera occidentale ma il visto il clima che c'è a Washington ci vorranno decenni". Per questo le prossime ...

Steve Bannon a Roma : "Xi Jinping è qui per imporre la sua potenza" : La definisce "una coincidenza ironica". Il fatto di essere a Roma, proprio mentre sta arrivando il leader cinese Xi Jinping "il dittatore totalitario del sistema più crudele del pianeta". Steve Bannon ha un'idea chiara sui motivi della storica visita del presidente cinese in Italia. "Xi non è venuto in Italia per un porto dell'Adriatico, ma per imporre la strategia della Compagnia delle Indie a parti rovesciate"... "un dominio sul ...