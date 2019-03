WTA Miami – Esordio positivo per Venus Williams | l’americana si sbarazza in due set della

sportfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) Niente affanni perall’nelOpen, l’americana supera in due set l’avversaria slovenaperalOpen, l’americana non lascia scampo alla slovena Jakupovic superandola in due semplici set. Dopo l’interruzione di ieri, la maggiore delle sorelletorna in campo determinata più che mai a chiudere immediatamente il match, riuscendoci con il punteggio di 7-5, 6-3. Al secondo turnose la vedrà con la spagnola Carla Suarez Navarro, numero 24 del seeding.L'articolo WTAper, l’americana siin due setJakupovic SPORTFAIR.

