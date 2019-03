Vela – America’s Cup | un appuntamento da non perdere al Circolo Ravennate con Molineris e

sportfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) America’s Cup: Umbertoe Jacopo Plazzi di Luna Rossa Challenge si raccontano alVelicoQuello che si svolgerà sabato pomeriggio a partire dalle 18.30 (si consiglia comunque di arrivare con un po’ di anticipo) alVelicosarà unda nonper gli appassionati di: presso la sede del sodalizio bizantino interverranno infatti Umbertoe Jacopo Plazzi, componenti di Luna Rossa Challenge, Challenger of Record della 36ma America’s Cup.Cresciuti agonisticamente lungo le banchine di Via Molo Dalmazia, prima come frequentatori della Scuolapoi come componenti della Squadra Agonistica,e Plazzi, che tutt’oggi sono tesserato presso ilVelico, sono entrati a far parte del team italiano grazie al programma New Generation.Nel corso dell’incontro, ...