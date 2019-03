Sul Google Play Store fa capolino una sezione dedicata agli eventi dei giochi

Google Podcasts sbarca Sul Web con un suo client : Il team che lavora a Google Podcasts ha deciso di focalizzarsi inizialmente su Android e dispositivi Google Home ma ora è arrivato il momento di concentrarsi sul Web L'articolo Google Podcasts sbarca sul Web con un suo client proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia : la potenza del rendering multi-GPU basato Sul cloud nel video di una tech demo : Google Stadia punta a trasportare i giocatori all'interno di un mondo completamente nuovo anche grazie alla possibilità di sfruttare delle feature e delle soluzioni molto interessanti. Tra queste trova spazio anche il rendering multi-GPU basato sul cloud, una feature che è la protagonista di un video che sostanzialmente mostra una tech demo estremamente interessante. Ecco la descrizione della demo cortesia di UL Benchmarks:Stadia è una nuova ...

Abbiamo provato Google Stadia : analisi dello streaming e impressioni Sul controller - articolo : Già altrove Abbiamo parlato di Google Stadia e del fatto che non si tratti di una console, ma di ciò che Google chiama un sistema "cloud nativo" che sfrutta la stretta integrazione delle componenti di gioco nei data center per fornire, almeno in teoria, un sistema che offra un'esperienza di gioco davvero diversa, garantendo al contempo un salto generazionale nella potenza di elaborazione delle console odierne. Detto questo, ci aspettiamo di ...

Sul controller di Google Stadia è presente il famoso Konami Code : Se avete visto la presentazione del nuovo servizio streaming di Google, noto come Google Stadia, potreste aver notato un riferimento a uno dei codici "segreti" più amati e conosciuti di tutti i tempi.Come segnala IGN, durante la conferenza, quando venivano mostrati i pulsanti del nuovo controller insieme alle loro funzioni, la grafica su schermo ruotava il pad per rivelare il famoso codice Konami.Se non avete familiarità con il codice, è anche ...

Ecco gli ultimi dettagli Sul servizio gaming di Google : Un nuovo report ci fornisce alcuni dettagli su ciò che ci si potrà aspettare dal servizio di streaming in ambito gaming che Google si appresta ad annunciare

Nuove anticipazioni Sulle caratteristiche dei Google Pixel 3a e Pixel 3a XL : Ecco le ultime sui Google Pixel 3a e Pixel 3a XL, ossia i due smartphone di fascia media che il colosso di Mountain View si sta preparando a lanciare sul mercato

Salutate le icone tonde : la rivoluzione in scena da fine giugno Sul Google Play Store : La beta 1 di Android Q distribuita da Google ha fatto intuire come gli angoli arrotondati saranno il leitmotiv della prossima major release del robottino

Google fa Sul serio : id Software e Ubisoft saranno all'evento della GDC 2019 : "Unitevi a noi il 19 marzo 2019 alle 10 AM PDT (18:00 ora italiana) in diretta, mentre sveliamo la visione di Google per il futuro del Gaming". In questo modo Google ha sicuramente attirato l'attenzione di fan e addetti ai lavori che sono curiosi di capire come questo colosso si approccerà al mondo dei videogiochi.Ciò che ora sappiamo è il fatto che all'evento della prossima settimana ci saranno anche due nomi molto noti dell'industria ...

Otto e mezzo - Borghi conSulta Google Sullo smartphone. La Gruber si arrabbia : Nessun disastro Brexit. Ne è convinto Claudio Borghi che a Otto e mezzo ha smentito i dati relativi ai posti di lavoro persi dal Regno Unito ancor prima della possibile uscita dall’Unione Europea.Dopo continui battibecchi con la Gruber, il deputato leghista ha preferito consultare Google per dare valore alle sue opinioni: “Io l’andamento lo misuro in base a disoccupazione, Pil e reddito pro-capite. Prendete questi dati e vedete se sta andando ...

Huawei chiama in causa Apple e Google Sulla questione della sicurezza dei dati : Scrivere insieme le regole sulla sicurezza digitale: sedersi “allo stesso tavolo” e parlare con le istituzioni, ma soprattutto “ascoltare i cittadini”. E' questa l'intenzione di Huawei per garantire la protezione dei dati con l'avvento della tecnologia 5G. La visione è stata espressa dai due top manager europei del colosso della telefonia: Abraham Liu, vicepresidente di Huawei per l'Europa, e Thomas Miao, Ceo per l'Italia. “Apertura e ...

Che ne dite di Windows 10 Sullo smartphone? Eccolo su Google Pixel 3 XL in versione ARM : Che ve ne pare di Windows 10 su uno smartphone Android? Eccolo in versione ARM avviarsi a bordo di un Google Pixel 3 XL in questo breve video.

Samsung pubblica One Hand Operation + Sul Google Play Store : Samsung pubblica One Hand Operation + sul Google Play Store, rendendola disponibile ufficialmente per gli utenti italiani. Ecco le gesture a disposizione.

Google Assistant ora parla italiano Sulle Android TV : sulle Android TV Google Assistant si aggiorna e incomincia a parlare l'italiano. Assieme alla lingua di Dante l'assistente di Google supporta ora altri tre idiomi raggiungendo così un totale di 8.

"Tutto inizia da un'idea" : su Google 350 mostre Sulle invenzioni : ... musei, centri di ricerca come il CERN di Ginevra, da 23 paesi del mondo. Il progetto vede anche il lancio della nuova app di realtà aumentata sul "Big Bang" sviluppata dal CERN in collaborazione con ...