Luca Materazzo rinuncia interrogatorio

notizie.tiscali

(Di giovedì 21 marzo 2019) ANSA, - NAPOLI, 21 MAR - Si è avvalso della facoltà di non essere interrogato, unico imputato nel processo sull'omicidio del fratello Vittorio, l'ingegnere assassinato con ...

corrmezzogiorno : #Napoli Processo Materazzo, Luca non risponde alle domande: non mi sento pronto - mattinodinapoli : Napoli, Materazzo resta in silenzio: Luca non risponde alle domande in aula -