Le posizioni corte su UBI Banca

Prysmian - Marshall Wace incrementa le posizioni corte : La Consob rende noto che Marshall Wace , dal 20 marzo, ha ampliato lo short selling su Prysmian dallo 0,71% allo 0,90%. Nel frattempo, sul listino milanese, ribasso composto e controllato per il gruppo ...

UBI Banca - Marshall Wace lima le posizioni corte sul titolo : La Consob rende noto che Marshall Wace , dal 19 marzo, ha ridotto la posizione ribassista su UBI Banca dal 3,65% al 3,55%. Sul listino milanese, intanto, ribasso per il gruppo Banca rio italiano , che ...

Saipem - Luminus Management incrementa le posizioni corte : La Consob rende noto che Luminus Management , dal 13 marzo, ha ampliato lo short selling su Saipem dallo 0,53% allo 0,64%. Sul listino milanese, intanto, progresso di scarsa entità per la big italiana ...

Le posizioni corte di Marshall Wace su Fiera Milano : La Consob comunica che Marshall Wace, dalla data dell'11 marzo, detiene uno short selling su Fiera Milano dello 0,79%. Intanto a Piazza Affari, seduta in ribasso per illeader in italia nel settore ...