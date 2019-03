Italia-Austria | amichevole Under 21 | Di Biagio | “Doppiamo lavorare e migliorare | con la

oasport

(Di giovedì 21 marzo 2019) L’21 ha pareggiato 0-0 con l’nell’allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Gli azzurrini non hanno inciso in questa sfida di preparazione per gli Europei di giugno, non riuscendo a concretizzare le occasioni create e subendo troppe volte le ripartenze degli avversari.Al termine della gara il CT Luigi Diha commentato la prova dei suoi ragazzi, sottolineando come ci sia ancora molto daper raggiungere il livello previsto. Queste le sue parole: “Buona la prima mezz’ora, poi ci siamo disuniti. Abbiamo perso certezza a causa di nostri errori. Serve essere più cinici e più lucidi in alcune situazioni di gioco. Dobbiamoma ne siamo consapevoli.”.Il prossimo appuntamento per l’è lunedì a Frosinone contro la Croazia, una sfida in cui Disi aspetta di vedere una prestazione diversa: “Con la Croazia ...

