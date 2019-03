Infortunio Di Maria | brutte notizie per il ct Scaloni

calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Arrivano pessime notizie per il ct dell'Argentina Lionel Scaloni in vista dei prossimi impegni, il calciatore Angel Di Maria ha accusato un problema al bicipite femorale sinistro durante l'ultimo allenamento per le partite amichevoli contro Venezuela e Marocco. Il calciatore del Psg avrebbe giocato molto probabilmente dal primo minuto nel match di domani, nelle prossime ore previsti nuovi accertamenti per valutare meglio le condizioni dell'attaccante e stabilire l'eventuale ritorno a Parigi. Non sarebbe a rischio la presenza per la prossima Coppa America. Ed il ct Scaloni spera di recuperarlo per i prossimi incontri.

