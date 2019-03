Il giallo di Imane Fadil | nessuna traccia di radioattività

Imane Fadil - il giallo dell’avvelenamento : i risultati delle analisi del sangue : Si indaga sulla morte di Imane Fadil , la testimone chiave del processo Ruby che vede tra gli imputati Silvio Berlusconi. La 34enne modella marocchina è deceduta il primo marzo scorso dopo un mese di agonia e dal referto sugli esami del sangue del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia non emergerebbe nessun metallo a livelli tossici. Si attende l’esito dell’autopsia per avere ulteriori chiarimenti. Ancora dubbi, invece, sul presunto ...

Tutto quello che sappiamo sulla morte di Imane Fadil : dal bunga bunga al giallo sull’avvelenamento : Dalle dichiarazioni sulla "setta che invocava il demonio" passando per il libro-verità (mai pubblicato), fino all'incontro con un siriano e l'ombra dei servizi segreti. Sono tanti i misteri che avvolgono la vita (e la morte ) di Imane Fadil , la 34enne ex modella che raccontò cosa, a suo dire, succedeva alle cene di Arcore organizzate da Silvio Berlusconi. Potrebbe essere stata avvelenata con un mix di sostanze radioattive. Ma solo l’autopsia ...

giallo di Imane Fadil - l'appunto sul fascicolo dell'obitorio : 'Non farla vedere a nessuno' : Non farla vedere a nessuno ". E' la scritta a mano che compare sul fascicolo dell'obitorio di Milano dove si trova il corpo di Imane Fadil , una delle testi chiave del processo Ruby, morta il primo ...

giallo sulla morte di Imane Fadil - il pm all’obitorio : “Non fate vedere il corpo a nessuno” : In attesa dell'autopsia sul cadavere della donna, deceduta il primo marzo in seguito ad avvelenamento da sostanza radioattiva, gli inquirenti hanno tassativamente vietato che il corpo venga visionato da chicchessia presso l'obitorio di Milano.Continua a leggere

Imane Fadil - giallo sui metalli presenti nel sangue | Il referto : "Nessun livello tossico" : Non si escludono le sostanze radioattive, ma per chiarire le cause della morte di una delle testimoni chiave del processo sul caso Ruby bisognerà aspettare l'autopsia in programma per mercoledì o giovedì