«Il campione» | L' attimo fuggente di Accorsi prof di un bomber

gqitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019) Non è il primo incontro trae il calcio al cinema, a spizzichi, ad esempio, in Santa Maradona di Marco Ponti e Radiofreccia di Ligabue, entrambi con qualche scena di partite viste e 'vissute', ma soprattutto con L'arbitro di Paolo Zucca, in cui in divisa nera è proprio l'attore di 1992. Diversa è questa occasione, in cui il calcio è vissuto dall'interno ma con un punto di vista tutto nuovo.Un giovane calciatore tutto genio, potenza e ribellione, che vive la vita a 100 km/h si ritrova a un bivio: o completa gli studi oppure, senza diploma, non può continuare a giocare. A metterlo in riga deve pensarci un '' assoldato dalla sua società giusto per l'occasione. L'incontro tra i due, interpretati da Andrea Carpenzano, rivelazione di La terra dell'abbastanza e prima Tutto quello che vuoi, e Stefano) è incendiario ma, ognuno con le sue ombre e le sue necessità, allievo e ...

alecittadino : Prato, Jury Chechi mette all'asta i suoi trofei per salvare la sua prima palestra La struttura 'Etruria' versa in g… - LaZebraAPuah : Direi che il campione è rappresentativo. E che noi tutti che abbiamo votato la risposta B dovremmo cancellarci subi… -