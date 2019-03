Di nuovo attuali i problemi con la fotocamera per Samsung Galaxy S8 | due cose da sapere

optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)Stiamo vivendo una settimana a dir poco intensa per quanto riguarda ilS8. Tutto ruota attorno all'aggiornamento di marzo, considerando il fatto che i modelli no brand hanno già iniziato a fare questo step come abbiamo avuto modo di approfondire nella giornata di ieri. In attesa che la situazione si sblocchi anche per i prodotti TIM, i quali lo ricordiamo ancora non hanno avuto modo di imbattersi in Android Pie, ci sono alcune anomalie che di recente sono tornateper il top di gamma lanciato sul mercato nel 2017.L'anomalia più frequente da alcuni giorni a questa parte, secondo quanto abbiamo raccolto anche all'interno del nostro gruppo Facebook dedicato allo smartphone, si riferisce senza ombra di dubbio aidi messa a fuoco per laposteriore delS8. Lecito a questo punto chiedersi come affrontare una situazione di questo ...

