Decretone | via libera della Camera con 291 sì Ecco cosa prevede

agi

(Di giovedì 21 marzo 2019) Viadell'Aulaal. I voti a favore sono 291, i voti contrari 141, gli astenuti 14. Il provvedimento, che contiene le misure sul reddito di cittadinanza e quota 100, torna ora al Senato per la terza ed ultima lettura.Tra le novità introdotte nel restyling parlamentare, l'offerta minima di lavoro da 858 euro per chi richiede il reddito di cittadinanza, il sostegno extra per le famiglie numerose con disabili, la possibilità di riscatto agevolatolaurea per tutti, la stretta sui finti divorzi e per i genitori single, fino alla nuova figura del vicepresidente dell'Inps.le principali modifiche:Reddito e pensione di cittadinanza - sostegno extra famiglie con disabili, fino 50 euro al mese Ritoccata la scala di equivalenza che consentirà alle famiglie numerose con disabili di avere fino a 50 euro in più al mese di ...

MinLavoro : 'In dieci mesi con il #Redditodicittadinanza e #Quota100 abbiamo riconsegnato la dignità a milioni di Italiani' dic… - Agenzia_Ansa : Via libera della Camera al #decretone con le misure su #quota100 e #redditodicittadinanza. I voti a favore sono sta… - Vito_Troiano : Decretone, via libera della Camera con 291 sì -