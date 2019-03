Brexit | confermato lo slittamento al 12 aprile

blogo

(Di giovedì 21 marzo 2019)Il 122019 è la nuova data della. L'UE ha concesso al Regno Unito unodi due settimane che dovranno servire al governo di Theresa May a far approvare l'accordo già raggiunto con l'UE. A questo punto la palla è passata nuovamente in mano all'esecutivo britannico e il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha ben riassunto quali sono le opzioni possibili:Il governo britannico ha ancora la possibilità di scegliere tra l'accordo, il 'no-deal', un'estensione più lunga o la revoca dell'Articolo 50.Se entro il 12la Camera dei Comuni non avrà votato a favore dell'accordo, la data dellaslitterà ancora fino al 22 maggio per permettere al Regno Unito di approvare in tempo record le leggi necessarie per unadura, quella senza alcun tipo di accordo con l'UE.Ora, sfumata in via definitiva la possibilità di nuove trattative con l'UE, ...

