Spazio | pietra miliare per l’Airlock di NanoRacks | pronto il modulo commerciale per la

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), è lieta di annunciare che l’involucro per ilAirlock diper essere inviato presso il centro di integrazione dia Houston, in Texas.IlAirlock di– chiamato Bishop – è il primissimo Airlockche opererà sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gestito e di proprietà di, Bishop sarà unpermanente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ilpotrebbe essere anche rimosso dalla Stazione Spaziale e usato per piattaforme commerciali future in quanto parte del Programma Space Outpost di. Bishop offrirà un dispiegamento satellitare di volume cinque volte più grande rispetto a quello attualmente disponibile sulla Stazione Spaziale Internazionale.per il lancio con la missione di ...

MarcelloVitale3 : N.B. Ho omesso per mancanza di spazio il primo verso: 'Tristezza cupa di pietra'. - La sottostante poesia è tratta… - sgallit : Voglio augurarmi che questa sia la pietra tombale sulla sciagurata ipotesi di affidarle lo spazio di approfondiment… - inaki071166 : @kaIos87 Meravigliosa questa tua idea, bravo! Nonostante le cose meravigliose esistenti nel mondo io amo, senza alc… -