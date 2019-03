Il Ppe sospende Orban ma non lo caccia dal partito

gazzettadelsud

(Di mercoledì 20 marzo 2019) ... ha sottolineato anche Silvio Berlusconi, amico die da sempre contrario all espulsione, in quanto non indebolisce la principale famiglia politica dell Unione europea a poche settimane da un ...

repubblica : Il Ppe sospende partito Fidesz di Orban con effetto immediato - Adnkronos : #Ppe sospende il partito di #Orban - scurpan : RT @Adnkronos: #Ppe sospende il partito di #Orban -