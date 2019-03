I consigli di Barack Obama per restare calmi e non farsi vincere dall' ansia

gqitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La storia recente ha visto difficilmente un politico tanto calmo, pacato e sicuro di sé come l'ex presidente degli Stati Uniti. Eppure anche lui - per 8 anni l'uomo più potente del mondo, come si suol dire – ha ammesso di essersi spesso sentito angosciato dal terrore di sbagliare. Specialmente nella sua giovinezza e durante il suo primo mandato presidenziale. Lo ha ammesso lo stessodurante un recente intervento in una conferenza tecnologica in quel di Salt Lake City, come ha riportato Business Insider, nell'ambito della quale ha svelato alcuni segreti legati al suo proverbiale aplomb.«No drama», come era stato soprannominato dai media a stelle e strisce, ha sottolineato non solo l'importanza dell'esperienza e della pratica, ma anche del concentrarsi su ciò che si sta facendo, invece di farlo sul ...