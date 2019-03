Flat Pie Icon Pack offre centinaia di icone dal design semplice e moderno

Aria che tira - Pietro Senaldi e la Flat tax : "Perché Salvini non mollerà". La verità dietro l'affondo anti-M5s : Pietro Senaldi all' Aria che tira parla delle mosse del governo " flat Tax, sapevo che sarebbe tornata in campo. È una battaglia di bandiera per Salvini ". Il direttore Pietro Senaldi - sottolinea Myrta Merlino - aveva previsto in un editoriale la mossa economica di Salvini . D'altra parte il popolo le

La Flat tax ai pensionati che rimpatriano? Senza investimenti pubblici è inutile. Vi spiego perché : di Vittorio Daniele La flat tax ai pensionati che torneranno in Italia per vivere nei piccoli comuni del Mezzogiorno può rivelarsi completamente inutile se non ci saranno investimenti pubblici per migliorare servizi utili ai pensionati come sanità e trasporti. 1. Attrarre pensionati al Sud La Legge di bilancio per il 2019 prevede che i pensionati che dall’estero spostino la residenza nei comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai ...