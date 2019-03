Auto diesel | un errore enorme usarla come capro espiatorio della lotta all’inquinamento

Auto elettrica? Non è a zero emissioni. Diesel Euro6d - CO2 e NOx - : La scienza non mente, i Diesel di ultima generazione sono assai più "green" di quanto non si creda. Quindi? CHE CONFUSIONE Quindi, per ridurre realmente l'impatto ambientale del settore trasporti, l'...

Auto elettrica? Non è a zero emissioni. E il diesel Euro6d è pulito - : La scienza non mente, i diesel di ultima generazione sono assai più "green" di quanto non si creda. Quindi? CHE CONFUSIONE Quindi, per ridurre realmente l'impatto ambientale del settore trasporti, l'...

Benzina - diesel - ibrida o elettrica? Metà degli italiani non sa quale Auto scegliere : Gli italiani non sanno più da che parte stare quando si tratta di scegliere la motorizzazione “giusta” per la nuova auto. Un’indecisione alimentata anche dagli ultimi provvedimenti normativi, dai blocchi alla circolazione dei diesel fino ad arrivare alla recente introduzione di ecotassa e ecobonus, gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche e ibride. Lo studio elaborato da Doxa e presentato in occasione dell’evento “Tradizione ...

Auto - Diesel di ultima generazione migliora emissione di CO2 : Dati alla mano, oggi l'utilizzo del Diesel di ultima generazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 previsti per il 2030, in modo socialmente ed economicamente ...

Auto elettriche - la gaffe Toninelli : “Al ministero Auto blu a batteria. Io che macchina ho? Una Jeep Compass diesel” : Imperversa sui vari social, è trend topic su twitter. Insomma, la gaffe del ministro Danilo Toninelli durante quella che doveva essere solo un’innocua chiacchierata in macchina con la giornalista del TG2 Motori Maria Leitner ha proprio sollevato un polverone. “Ma lei che auto ha?”, ha chiesto la Leitner dopo che Toninelli aveva rivendicato la scelta di un’elettrica come auto blu di servizio. “Abbiamo appena comprato ...

Toninelli e la gaffe sull'Auto diesel : 'L'ho comprata perché costava meno. Siamo oltre la follia' : Il ministro Danilo Toninelli è finito in una polemica scomoda dopo la sua gaffe al Tg2 Motori di qualche giorno fa, quando ha elogiato le auto elettriche criticando le auto diesel, per poi ammettere ...

Danilo Toninelli elogia le Auto elettriche ma la moglie ha appena comprato un Suv diesel - Sky TG24 - : L'esponente del M5S, in una trasmissione sui motori, parla della misura che introduce l'ecotassa sui veicoli inquinanti, ma ammette di aver acquistato un modello diesel. E a chi lo attacca sui social ...

Toninelli e l'Auto elettrica. 'Con mia moglie abbiamo comprato una Jeep Compass a diesel' : Il ministro Danilo Toninelli elogia l'auto elettrica in un'intervista al Tg2 Motori ma, quando la giornalista chiede al responsabile delle Infrastrutture che macchina abbia, risponde: 'Con mia moglie ...

Toninelli e l'Auto elettrica : "E' la vera rivoluzione". Ma ha appena comprato un Suv diesel : La "gaffe" del ministro dei Trasporti in auto con la giornalista Maria Leitner per la rubrica Motori del Tg2: "Domani...

Mercato Auto Europa - febbraio sottotono : -0 - 9% di immatricolazioni. Crolla il diesel : L’ultimo rapporto ACEA, l’Associazione dei Costruttori Europei, testimonia un febbraio in calo per il Mercato europeo: la vendita di auto nuove registra infatti una flessione dello 0,9% rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno, con 1.148.775 immatricolazioni nel 2019 contro le 1.159.114 del 2018. Un miglioramento però rispetto a gennaio scorso, che aveva fatto aprire l’anno con il -4,6% di vendite. Altro dato che ...

FCA fa marcia indietro : “continueremo a produrre Auto diesel” : Il diesel, nonostante le crociate di amministrazioni locali, nazionali e sovranazionali, rappresenta ancora una delle tecnologie più efficaci e meno costose Inversione di rotta per FCA. Solamente pochi mesi fa, in occasione della presentazione del piano industriale per il quinquennio 2018-2022, il Gruppo dichiarava l’intenzione di cessare la produzione dei motori diesel entro il 2022. È invece di poche ora fa il dietrofront del CEO, ...

A Ginevra il futuro dell'Auto del dopo diesel. Si cercano nuove alleanze per ridurre i costi : Chissà se il Salone di Ginevra, che domani apre i battenti per l'anteprima stampa, sarà per il settore auto quello della svolta. Certamente dall'ultimo anno molto è cambiato sia a livello di top ...

A Ginevra il futuro dell'Auto del dopo diesel. Si cercano nuove alleanze per ridurre i costi : Chissà se il Salone di Ginevra, che domani apre i battenti per l'anteprima stampa, sarà per il settore auto quello della svolta. Certamente dall'ultimo anno molto è cambiato sia a livello di top ...

A Ginevra il futuro dell’Auto del dopo diesel. Si cercano nuove alleanze per ridurre i costi : Chissà se il Salone di Ginevra, che domani apre i battenti per l’anteprima stampa, sarà per il settore auto quello della svolta. Certamente dall’ultimo anno molto è cambiato sia a livello di top manager che di case automobilistiche. Al posto di Sergio Marchionne, il carismatico leader di Fca e Ferrari scomparso il 25 luglio scorso, ci saranno Mike ...