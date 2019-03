40 anni dopo | è ora di sapere chi ha ucciso Mino Pecorelli

wired

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Quattro colpi, uno in bocca e tre alla schiena. Riverso sulla sua Citroen 2000 CX verde moriva così 40fa. Erano le 20.45 del 20 marzo 1979. Siamo in via Orazio, a Roma, nel quartiere Prati.era da poco uscito dalla redazione di Osservatore politico che si trovava un centinaio di metri prima, in via Tacito 50, insieme alla segretaria e amante Franca Mangiavacca e al caporedattore Paolo Patrizi. La donna, che si era fermata poco prima a prendere la sua auto, dirà ai giudici di aver intravisto una sagoma in impermeabile bianco a fianco dell’auto del giornalista, messa di traverso, sulla strada. Quell’uomo resta ancora oggi senza nome.Forse perché più di dare un nome all’uomo si è cercato da subito di darlo ai mandanti. Tante erano infatti le persone che avrebbero volutomorto, e ancora di più potevano essere i sicari assoldati: uomini della ...

Marcozanni86 : Va tutto bene. Hanno azzerato i risparmi di decine di migliaia di persone, poi dopo 4 anni ci dicono che non lo pot… - matteosalvinimi : Arrestato in Marocco, dopo 5 anni di latitanza, il boss di un clan della camorra. Grazie alle nostre Forze dell’Ord… - diMartedi : #Mahmood su #immigrazione: 'Non ho mai subito episodi di razzismo da ragazzo, la mia generazione è cresciuta con il… -