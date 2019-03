Viminale espelle l’ex imam di Vercelli | sermoni radicali e critiche ai musulmani che

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Un volo diretto da Milano Malpensa a Casablanca: è finita così, con il viaggio pagato dal, l’esperienza italiana del 36ene marocchino Houssam Din Rouzak, exdi. Il ministero dell’Interno ha deciso dirlo dall’Italia e di rimpatriarlo in Marocco a causa della suazzazione, testimoniata datroppoaiche frequentavano i ‘cristiani’ italiani. Il marocchino, con regolare permesso di soggiorno, era finito nel mirino dell’intelligence già nel 2012 per aver cambiato repentinamente stile di vita, attenendosi scrupolosamente ai precetti del Corano, e aver assunto atteggiamenti aggressivi verso alcuni fedeli del centro culturale islamico di Novara. Nel 2017, diventato, si era fatto notare per i suoisu posizioni estremamentee per leaiche ...

