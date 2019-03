Nessun legame tra l' attentatore di Utrecht e le vittime | riemerge la pista terrorismo

Viminale : Nessun legame con Italia. Direttive anti-emulazione : nessun collegamento tra Brenton Tarrant e l'Italia. Lo dice il ministro del'Interno Matteo Salvini al termine della riunione straordinaria questa mattina del Comitato di analisi strategica ...

Vaccino MPR e autismo : un nuovo - ampio studio conferma che non c'è Nessun legame : A 21 anni dalla pubblicazione dell'articolo-frode , poi ritrattato, che diede inizio alle teorie del complotto sui vaccini, l'esitazione su questo tema si è tutto fuorché esaurita: la scarsa copertura ...

Vaccino e autismo - una ricerca conferma : non c’è Nessun legame : I vaccini possono indebolire il sistema immunitario. FalsoI vaccini contengono sostanze tossiche. FalsoI vaccini causano l'autismo. FalsoL’obbligo aumenta i vaccini somministrati nel primo anno. FalsoEsistono esami per predire eventuali effetti collaterali. FalsoLa riduzione dei vaccini può portare al ritorno di malattie. VeroIl morbillo può avere complicanze gravi. VeroI vaccini sono sicuri. VeroIl morbillo è endemico in Italia. VeroLa malattia ...

TORINO - UOMO ACCOLTELLATO/ Nessun legame con Stefano Leo : killer resta invisibile : UOMO ACCOLTELLATO in strada a TORINO: inquirenti escludono legame con morte Stefano Leo. Il suo killer resta 'invisibile' ed a piede libero.