My Time at Portia sta arrivando su Xbox One | PS4 e Switch

My Time at Portia arriva su Xbox One - PS4 e Switch : Team17, label gaming, partner creativo e sviluppatore di videogiochi indipendenti e Pathea Games, uno sviluppatore indipendente con sede in Cina, hanno rivelato oggi la data d’uscita del loro interessante gioco di simulazione sandbox: My Time at Portia. In seguito alla campagna Steam Early Access di successo e al lancio su PC a Gennaio, My Time at Portia può essere ora prenotato su console e sarà lanciato su Xbox One, ...