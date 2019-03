Migranti | nave Mare Jonio a largo di Lampedusa | Faceci sbarcare

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) La' è a ridosso di. L'imbarcazione di Mediterranea Saving Humans ha a bordo 49soccorsi ieri, 18 marzo. È stato autorizzato un punto di fonda in considerazione delle condizioni meteo e di quelle deiche secondo il capo missione Luca Casarini "sono provati. Non è stato autorizzato lo sbarco, abbiamo una bandiera italiana e lo chiediamo con forza".Secondo quanto ricostruisce la Ong, una unità della Guardia di finanza che ha scortato la, avevo disposto l'arresto dei motori, maha proseguito per garantire la sicurezza dei. Successivamente è sta autorizzato il punto di fonda. Per un migrante in particolare è stata chiesta l'evacuazione per sospetta polmonite. Tra i 49, ci sono 12 minori.

vittoriozucconi : Nave Ong italiana salva Salvini dai guai di governo, con i classici 49 migranti. - eziomauro : Nave Ong italiana soccorre 49 migranti. La reazione del Viminale: 'Chiuderemo le acque territoriali' - Agenzia_Ansa : #Migranti: nave ong soccorre gommone. Mediterranea: 'Stiamo facendo rotta verso l'Italia dove chiederemo il porto s… -