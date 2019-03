Liste di attesa a Cardiologia e Radiologia | l’Asl di Savona corre ai ripari

Liste d'attesa - accordo per ridurle Rimossi i direttori inadempienti : «Regioni e Governo - commenta Carlo Palermo, segretario del sindacato Anaao, Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale, - si autoassolvono dalla responsabilità politica e ...

Sanità - rivoluzione Liste d'attesa : se sono troppo lunghe scatta lo stop alle visite private negli ospedali : La novità è contenuta nel Piano per la gestione delle liste d'attesa approvato in Conferenza Stato Regioni, ma bocciato dai medici

Sanità : M5S Lazio - “Regione renda operativo nuovo Piano Liste d’attesa” : Roma – “La Regione renda operativo, senza alcun ritardo, il nuovo Piano per la gestione delle liste d’attesa (PNGLA)”. Lo chiedono i consiglieri regionali M5S del Lazio in seguito all’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro della Salute, Giulia Grillo, e le Regioni sul Piano di abbattimento delle liste d’attesa che stabilisce il tempo massimo entro il quale dovranno essere garantite prestazioni e ...