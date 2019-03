Isola | Soleil Sorge è inarrestabile

Isola dei Famosi 2019 - puntata del 18 marzo : Paolo Brosio eliminato - Soleil leader - Vismara e Marina la Rosa in nomination : Nella decima puntata dell'Isola dei Famosi ecco cosa è successo: Stefano Bettarini dopo 9 settimane incontra la sua fidanzata Nicoletta Larini Soleil nuovamente leader dopo aver battuto ancora una volta Aaron Nielsen alla prova del fuoco Luca Vismara vince nuovamente la nomination, viene eliminato Paolo Brosio con il 53% del televoto contro il 47%. Dopo essere stato portato sull'Isola che non c'è, il concorrente ha accettato di ...

Soleil Sorge/ Video - Luca Vismara accusa : 'nasconde il cocco' - Isola dei Famosi 2019 - : Soleil Sorge potrebbe diventare ancora una volta la leader della settimana a L'Isola dei Famosi 2019, ci riuscirà? La sfida è contro Aaron Nielsen

Isola DEI FAMOSI 2019/ Diretta e eliminati : Soleil sente la mancanza di Jeremias : ISOLA dei FAMOSI 2019, Diretta ed eliminati decima puntata, 18 marzo: chi sarà eliminato tra Luca Vismara e Paolo Brosio? Soleil Sorge ancora leader?

Isola dei Famosi : Bettarini e Capparoni al veleno contro Soleil Sorgè : A poche ore da una nuova puntata de L’Isola dei Famosi i due naufraghi de L’Isola che non c’è sono tornati a puntare il dito contro Soleil Sorgè. Stefano Bettarini in settimana aveva criticato il comportamento di Riccardo Fogli. Stando alle parole dell’ex calciatore, il cantante dei Pooh ogni giorno si schiererebbe con un concorrente per riuscire a sopravvivere più tempo sull’Isola. L’amicizia con Soleil, infatti, ha portato Fogli per la ...

Soleil Sorge piange per Jeremias a l’Isola dei famosi : la dedica inaspettata : Isola dei famosi, Soleil sente la mancanza di Jeremias: la Sorge scoppia in lacrime Soleil Sorge, che a l’Isola dei famosi ha sempre dimostrato di essere di carattere forte e risoluto, ha avuto un momento di cedimento oggi. La naufraga, all’ennesima lite con gli altri naufraghi, si è confrontata con Sarah Altobello, confessando di essere […] L'articolo Soleil Sorge piange per Jeremias a l’Isola dei famosi: la dedica ...

Isola dei Famosi 2019 - Soleil e Sarah mangiano il cocco di nascosto? : Sarah Altobello Nuovo mistero all’Isola dei Famosi 2019: Sarah Altobello e Soleil Sorge mangiano il cocco di nascosto dai loro compagni? A nutrire il dubbio è Luca Vismara, il quale non ha esitato ad esternarlo con Marina La Rosa e Marco Maddaloni. Durante una delle tante giornate trascorse su Playa Uva, Luca ha infatti notato che Soleil aveva nascosto, sotto la sua maglietta, un pezzo di cocco piuttosto grande; il cantante, prima di ...

Anticipazioni Isola dei Famosi - Soleil ladra? Il dubbio dei naufraghi : Soleil Sorge ha rubato a L’Isola dei Famosi? Il triste gesto contro i naufraghi Questa sera, lunedì 18 marzo, Soleil Sorge dovrà scontrarsi con Aaron Nielsen per la conquista del titolo di leader della settimana. Un brutto gesto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scombussolato gli equilibri del gruppo: Soleil Sorge ha rubato un cocco. Marina La Rosa è stata la prima a vedere Soleil passare con una maglietta in mano ...

Isola dei famosi 2019 - diretta decima puntata : brutto gesto di Soleil - naufraghi in rivolta : Soleil Sorgè è tra i naufraghi più discussi di questa edizione dell' I . L'ex Uomini e Donne non fa nulla per risultar simpatica e questa sera durante la diretta della decimpa puntata che seguiremo ...

L'Isola dei Famosi - la confessione di Jeremias su Soleil : 'A Belen e Cecilia non piace' : Jeremias Rodriguez torna in televisione dopo l'eliminazione dalL'Isola dei Famosi: questo pomeriggio il fratellino delle sorelle Rodriguez ha preso parte alla nuova puntata di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, durante il quale ha avuto modo di fare un bilancio di questa sua avventura, parlando anche del suo rapporto con Soleil Sorge, nato proprio sulle spiagge in Honduras durante la quattordicesima ...

Isola - Bettarini contro Soleil : 'È arrogante e strafottente' : All'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras, Alvin, il naufrago Stefano Bettarini non ne vuole sapere di seppellire l'ascia di guerra con l'ex di Luca Onestini, Soleil Sorgè. Infatti l'ex marito di Simona Ventura ha ancora una volta criticato la nuova fiamma di Jeremias Rodriguez e avrebbe anche puntato il dito contro i suoi alleati. In particolare si è riferito all'ex cantante dei ...

Isola - Stefano Bettarini contro Soleil Sorge : 'Arrogante e maleducata' : Stefano Bettarini e Soleil Sorge non riescono a trovare un punto di incontro. Infatti, dopo la diretta di lunedì scorso, tra i due protagonisti de L'Isola dei Famosi è guerra aperta. Bettarini si sfoga con Kaspar Capparoni L'ex marito di Simona Ventura non sembra voler più tollerare certi atteggiamenti della modella, infatti si è sfogato con l'amico Kaspar Capparoni dicendo: ''E' supponente, arrogante, indisponente, maleducata, ingrata, ...

Soleil Sorge : fidanzato - età e chi è all’Isola dei famosi 2019 : Soleil Sorge: fidanzato, età e chi è all’Isola dei famosi 2019 Chi è Soleil Sorge Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2019 possiamo dire di essere entrati davvero nel “vivo” della competizione. Tra litigi che dividono il gruppo, eliminazioni e le dure condizioni che mettono alla prova i partecipanti, sono giunti sull’Isola due nuovi concorrenti. Si tratta di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Filippo ...