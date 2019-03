India | ragazzina 12enne abusata e decapitata dallo zio e dai suoi fratelli | 5 arresti

Blastingnews

(Di martedì 19 marzo 2019) E' una terribile vicenda quella che arriva dall', e precisamentestato del Madhya Pradesh, nel distretto di Sagar, dove unavenivada uno zio e dai. La giovane sarebbe stata uccisa quindi in maniera brutale,, da questi ultimi. Questa mattina la Polizia ha eseguito quindi 4. I genitori della vittima sono sconvolti, il padre al quotidiano Hindustan Times, che ha seguito la vicenda, ha riferito che ha appreso la notizia del decesso di sua figlia quando è tornato a casa.Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, lascomparve da casa il 13 marzo scorso e il giorno dopo il suo corpo esanime venne trovato in un campo, non molto distante dal villaggio dove abitava quest'ultima. Gli investigatori stanno ancora indagando a fondo i motivi che hanno portato i parenti ad un gesto così crudele nei confronti della ...

TeleClubItalia : DAL MONDO | L'ORRORE La ragazzina è stata strangolata e poi decapitata. #teleclubitalia #cronaca #india… - larenait : Orrore in #India, una ragazzina è stata stuprata e decapitata dai parenti - MBPellegrini : @IoConsumoIt @cmnit @G_Marcotullio @Leonardobecchet @OcchettaF @BentivogliMarco @DavidSassoli @BenecomuneNet… -