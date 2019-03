Il calcio su stadi e pirateria | «È ora di fare sistema»

Serie A calcio - i risultati di oggi (16 marzo) : SPAL-Roma 2-1 - Bologna espugna Torino - festival del gol al Mapei Stadium : oggi sabato 16 marzo si sono disputate tre partite valide per la 28^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Roma è stata clamorosamente sconfitta dalla SPAL per 2-1, i giallorossi hanno perso una partita in maniera inattesa e si sono complicati la rincorsa verso un posto nella prossima Champions League mentre gli emiliani hanno conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza (ora sono a +4 sull’Empoli). I padroni di casa sono ...

L’Allianz Stadium apre al calcio femminile : ospiterà Juventus-Fiorentina Women : L’Allianz Stadium apre al calcio femminile. L’impianto della società bianconera ospiterà infatti per la prima volta una gara del massimo campionato italiano donne, come reso noto dal club sul proprio sito ufficiale. “Quella fra Juventus Women e Fiorentina Women’s sarà una partita da ricordare. Intanto, perché sarà la sfida che vedrà contrapposte due grandi della Serie […] L'articolo L’Allianz Stadium apre al ...

calcio - Serie A : addio San Siro? Milan e Inter pensano al nuovo stadio : Milan ed Inter dicono addio a San Siro? Dai quotidiani in edicola oggi sembra proprio che i due club Milanesi abbiano ormai deciso di costruire un nuovo stadio, vicino comunque a quello vecchio, che verrebbe a quel punto demolito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan, nella figura del suo Amministratore Delegato, Ivan Gazidis, avrebbe già pronto il progetto e sta solo aspettando la risposta dell’Inter, che pare comunque essere ...

calcio - Giovanni Malagò : “È indispensabile intervenire negli stadi. Bisogna candidarsi agli Europei del 2028 per rifarli tutti” : Il presidente del Coni Giovanni Malagò concorda con la critica fatta dal presidente della Fifa Gianni Infantino sugli stadi di Calcio in Italia, definendo l’attuale situazione peggiore di quella del Gabon. In un’intervista all’ANSA Malagò ha infatti dichiarato: “Infantino ha perfettamente ragione. Da 5 anni ho una patologia nel battere su questo tasto. Non si possono sviluppare progetti sportivi di livello se non ci sono impianti adeguati e ...

Meno violenze e più spettatori negli stadi di calcio : Meno incidenti, Meno forze dell'ordine impiegate e più spettatori in Serie A. E' il bilancio tracciato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ...

Gli stadi sono vuoti perché il calcio non dice più nulla della vita delle persone : L’aborto del senso sportivo Il calcio a Napoli è come Dio – è morto. Fosse nato in questi decenni, Nietzsche avrebbe scritto la sua Gaia Scienza a Fuorigrotta concludendo il suo celebre capitolo con: «E che cosa sono ancora questi stadi se non le tombe e i monumenti funerari del calcio?». Per dar contezza degli spalti vuoti si è preso in prestito quasi ogni argomento, forse mancando quello originario, un po’ per pudore, un po’ perché è ...

Nuovi stadi - così l'Italia è diventata il fanalino di coda del calcio europeo : I numeri sono impietosi. Negli ultimi dieci anni in tutto il mondo sono stati registrati 495 progetti depositati per impianti sportivi costruiti ex novo, oppure ricostruiti nel luogo dove sorgevano precedentemente o - ancora - profondamente rinnovati. Arene con ...

Matteo Salvini torna a parlare di calcio : “lo sfottò allo stadio ci sta” : Matteo Salvini ha parlato delle questioni legate al calcio ed allo stadio con qualche sfottò che a detta del ministro ci sta eccome “Ringrazio il mondo del calcio. Andare allo stadio con qualche sfottò ci sta. Penso che se questo paese punterà sullo sport per i giovani sarà un paese migliore“. Lo ha detto il Ministro dell’Interno. Matteo Salvini, durante la presentazione della riforma del sistema sportivo italiano. ...